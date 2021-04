Stiri pe aceeasi tema

- Ugur Sahin si Ozlem Tureci, cei doi soti care au fondat firma farmaceutica germana BioNTech, studiau un potential vaccin impotriva cancerului, folosind o tehnologie noua cunoscuta sub numele de ARN mesager (ARNm), inainte de a afla despre un nou tip de coronavirus care se raspandeste in China, in ianuarie…

- Ministerul Sanatații este in proces de achiziționare a unui lot de 100 mii doze de CoronaVac din China, a anunțat astazi premierul interimar Aureliu Ciocoi. Totodata, s-a decis ca pe platforma COVAX, Moldova va achiziționa peste 2 milioane de vaccin care va fi disponibil, a spus el. Deocamdata nu se…

- Astfel, persoanele care vor sa se imunizeze impotriva noului coronavirus pot vedea poziția in lista de așteptare și capacitatea de vaccinare a centrelor.Potrivit CNCAV, joi seara erau aproximativ 97.000 de locuri disponibile pentru programarea la vaccinare.Autoritațile reitereaza apelul la populație…

- Cu toate acestea, campania de imunizare a europenilor schiopateaza: doar cei de la Pfizer au respectat graficul de livrare dupa ce au crescut capacitatea de productie, in rest Moderna si Oxford / AstraZeneca au anuntat ca nu vor putea sa respecte numarul de doze angajate in prima faza. Mai mult decat…

- Un grup de sibieni a creat o platforma online care prezinta aproape in timp real informații publice referitoare la numarul de locuri disponibile in centrele de vaccinare, inclusiv tipul de vaccin administrat in fiecare dintre ele. „Am dezvoltat aceasta platforma (n.r. http://vaccin.live ) cu singurul…

- ​Peste 300 de milioane de doze de vaccinuri antiCovid au fost administrate în peste 100 de țari, potrivit ultimelor date publicate de BBC News într-o analiza privind campania de vaccinare la nivel global. Exista diferențe majore atunci când vine vorba despre ritmul de vaccinare între…

- Programarile pentru vaccinare se vor face, incepand din 15 martie, direct din lista de așteptare disponibila in platforma de inscrieri, a anunțat astazi medicul Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Practic, pentru…

- COVAX, programul global coordonat de OMS, intentioneaza sa livreze in acest an cel putin 2 miliarde de doze de vaccinuri pentru Covid-19 la nivel mondial, dintre care cel putin 1,3 miliarde in tari sarace. Pana in prezent au existat probleme pentru asigurarea unui numar suficient de doze din cauza unui…