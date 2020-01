Stiri pe aceeasi tema

- Scenaristul american Buck Henry, cel care a scris textul filmului "The Graduate" (Absolventul -1967), a murit miercuri la varsta de 89 de ani intr-un spital din Los Angeles, potrivit portalului de specialitate...

- Peter Wertheimer era unul dintre cei mai cunoscuti saxofonisti, la nivel mondial. Artistul s a nascut in Satu Mare, insa la varsta de un an, familia a decis sa se mute la Timisoara, relateaza romaniatv.net. Saxofonistul suferea de o boala incurabila. A facut numeroase tratamente, insa nu au dat rezultate.…

- „Am lucrat non-stop din 2017 asa ca voi lua o pauza pentru a calatori, a scrie si a citi. Nu voi mai fi prezent pe nicio platforma de socializare, pana cand va veni vremea sa ma intorc. Familiei si prietenilor mei le spun ca ne vom vedea cu urmatorul prilej, iar fanilor mei - multumesc ca ati fost mereu…

- Danny Aiello, un mare actor de film și teatru, cunoscut pentru rolurile sale din filmele „Do the Right Thing” al lui Spike Lee si „The Purple Rose of Cairo” al lui Woody Allen, a murit la un centru medical...

- Un cunoscut camatar din București a fost victima unui jaf ca-n filme, in urma caruia hoții au plecat cu o avere fabuloasa: o cantitate uriașa de aur și o mare suma de bani! Insa interlopul ar fi declarat anchetatorilor un prejudiciu mult mai mic decat a fost in realitate, fiindca nu putea sa justifice…

- Actrița americana Jane Galloway Heitz a murit la varsta de 78 de ani, relateaza Variety. Vedeta a jucat in seriale precum "Glee", "The Big Bang Theory" și "Grey's Anatomy". Jane Galloway Heitz a incetat din viața in urma unei insuficien'e cardiacxe congestive. Informația despre decesul actriței americane,…

- Actorul Petru Ciubotaru s-a stins din viața, joi, la varsta de 80 de ani. Ciubotaru a avut o cariera de 55 de ani. El a jucat și in filmul realizat de Cristian Mungiu, Bacalaureat, premiat in SUA.Citește și: INCREDIBIL. Frații Micula iși cer banii prin intermediul reporterilor Național TV,…

- Pierdere uriașa in lumea filmului, dupa ce actrița americana Laurel Griggs a murit la varsta de 13 ani. Copila a avut peste o mie de apariții in reprezentații pe Broadway, New York și spera sa ajunga cat mai sus in acest domeniu.