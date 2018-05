Stiri pe aceeasi tema

- Tremurul involuntar al mâinilor, un simptom al bolii Parkinson, poate provoca anxietate și chiar panica. Totuși, trebuie sa fim atenți la diferențe pentru a putea face distincția dintre o condiție obișnuita și atât de mult temuta boala Parkinson. „Un anumit grad de tremur…

- Deea Maxer este o femeie frumoasE xi foarte modernE. }i place sE se aranjeze mereu xi niciodatE nu apare nemachiatE in public. IatE cE sotia lui Dinu Maxer a decis sE lase orice urmE de machiaj xi sE se afixeze axa cum sotul sEu o vede dimineata.

- Pentru ca șoferii sa vada cate locuri de parcare au fost create in oraș, primarul a cerut sa fie numerotate. Nu este insa mulțumit de cum s-a facut numerotarea, pentru ca a fost facuta pe zone, nu per total. „Am cerut sa se numeroteze locurile de parcare amenajate in cartierele unde…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, cu privire la protestele unor angajati din sistemul sanitar, ca Guvernul ar trebui sa aiba o gandire unitara si sa rezolve aceasta chestiune. "Aici se vede ca nu exista o gandire unitara la nivel de Guvern si este pacat. Ar trebui sa se…

- Noul partid al lui Dacian Ciolos da batai de cap mai mult opozitiei, decat principalului adversar politic, PSD. Liberalii au criticat aparitia acestuia, in timp ce USR se arata deschis unei colaborari.

- Acest aliment este puternic atibiotic și antiinflamator, stimuleaza digestia și metabolismul, trateaza ulcerul, ajuta la menținerea echilibrului endocrin, previne apariția cancerului și multe altele.