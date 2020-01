Stiri pe aceeasi tema

- „Povestea prințesei deocheate este cel mai important proiect teatral pe care Romania il are in EUROPALIA” A primit in acest an trei premii UNITER: pentru cel mai bun spectacol al anului 2018, in...

- O tanara din Siria a nascut miercuri seara intr-un spital din Timișoara, unde a ajuns dupa ce a fost prinsa de polițiștii de frontiera ca a intrat ilegal in Romania. Vazand ca este insarcinata și acuza dureri, polițiștii au chemat Ambulanța, potrivit Mediafax.Politistii din cadrul Sectorului…

- Dupa sapte ani, Teatrul Municipal Academic de Opera si Balet din Kiev a revenit in Romania cu un nou turneu. Ucrainenii au fost prezenți si la Timisoara la inceputul acestei luni cu faimosul balet „Lacul lebedelor”, iar in 23 decembrie, celebrii prim-solisti ai Operei de Stat din Ucraina vor dansa din…

- La sediul companiei Paul Trans Service, din Calea Șagului DN 59 KM 8+700, dupa Metro, pe partea dreapta, in direcția Sag, gasiți servicii complete dedicate autoturismelor de orice fel și camioanelor. Serviciul de tinichigerie și vopsitorie va asigura condiții optime și de inalta calitate…

- Marți, 19 noiembrie 2019, de la ora 19:30, la Sala Sporturilor ”Constantin Jude” din Timișoara, Smiley va așteapta la un spectacol grandios... The post Concert Smiley, la Timișoara. Spectacol grandios, unic in Romania appeared first on Renasterea banateana .

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, administrator al retelei feroviare nationale, a demarat programul de selectie pentru ocuparea a 90 de posturi de ingineri, absolventi din ultimii 3 ani, in cele mai importante domenii de specialitate ale companiei. CFR SA ofera absolventilor din institutiile…

- Patru spitale oncologice din Romania, aflate la Cluj-Napoca, București, Iași și Timișoara, primesc aparate medicale de 3,7 milioane de euro. Proiectul pentru tratamentul cancerelor la copii este finanțat din fonduri norvegiene, potrivit Mediafax.Coordonatorul proiectului, Vlad Schițcu, a declarat,…