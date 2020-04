Mesajul președintelui CJ, Marian Mina, cu ocazia sărbătorilor pascale

Dragii mei, vă doresc un Paşte Fericit şi Binecuvântat! Dragii mei, vă doresc un Paşte Fericit şi Binecuvântat! Posted by Marian Mina on Friday, April 17, 2020 The post Mesajul președintelui CJ, Marian Mina, cu ocazia sărbătorilor pascale appeared first on… [citeste mai departe]