Contrabanda cu țigari la granița de est a revenit in forța chiar din primele zile ale lui 2024, polițiștii de frontiera reușind sa captureze un transport la finalul unei curse ca-n filme, pe șosele acoperite de zapada, in cursul careia au fost trase mai multe focuri de arma. Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera din Iași, care monitorizeaza granița de est, au confiscat peste 4.000 pachete de tigari, in valoare de peste 38.000 lei, care urmau sa ajunga pe piața neagra. Deoarece contrabandistul care transporta coletele cu pachete de țigari a refuzat sa opreasca…