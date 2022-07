Focuri de armă într-un centru comercial din Copenhaga. Mai multe persoane au fost rănite Mai multe persoane au fost ranite de focuri de arma trase, duminica, in centrul comercial Fields din cartierul Amager, din Copenhaga, informeaza AFP, citand politia daneza. "Suntem la fata locului. S-au tras focuri de arma si mai multe persoane au fost ranite", a precizat politia, mentionand ca un suspect a fost arestat. "Eu si prietenul meu eram la ultimul etaj al restaurantului Sunset Boulevard. Am vazut multi oameni fugind spre iesire, iar apoi am auzit un bang", a declarat un client al centrului comercial pentru postul TV2. In momentul in care s-au auzit focurile de arma, spre iesire s-au… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

