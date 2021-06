Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a deschis focul intr-o zona aglomerata din Austin, noaptea trecuta, ranind astfel 13 oameni. Dintre cei raniti, doi sunt in stare critica. Atacatorul a fugit, au anuntat autoritatile locale, potrivit AP. Cauza atacului face obiectul unei anchete. Politia nu a reusit sa obtina o…

- Un suspect inarmat a fost ucis, iar sapte persoane au fost arestate, in urma unor schimburi de focuri si unei urmariri spectaculoase in nordul Amsterdamului, a anuntat politia locala, relateaza AFP. Zeci de persoane inarmate au atacat, ieri ora locala 14.00 (15.00, ora Romaniei), un vehicul de transport…

- Mai multe persoane au atacat o masina ce transporta aur si diamante in valoare de 50 de milioane de euro. Un suspect inarmat a fost ucis, iar sapte persoane au fost arestate, in urma unor schimburi de focuri si unei urmariri spectaculoase in nordul Amsterdamului, scrie News.ro . Incidentul, care a tinut…

- Peste 100 de persoane, arestare in timpul confruntarilor dintre poliție și un grup de cetațeni, la Bruxelles. S-a intervenit calare și cu tunuri de apa Petrecere-protest BruxellesPetrecere-protest Bruxelles. Politia belgiana a arestat 132 de persoane, sambata, in timpul dispersarii unei petreceri…