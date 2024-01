De mai mult timp, municipiul Focșani se afla sub teroare clanului interlop Ușurelu, Catalin- tata și Mircea Tudor- fiu, iar ultima „aroganța” demonstreaza ca membrii acestui clan fac lega in oraș. Clanul interlop Ușurelu, alias Lake Flaușatu, continua sa-și faca de cap in Focșani și PUTEREA a semnalat acest fapt inca de anul trecut. Insa, lucrurile nu s-au schimbat in bine. Citește și: Scandal vanatoresc uriaș in Vrancea. Tulnicu din Tulnici a fost inlocuit cu Cefalanu! . Flaușatu jr. și-a strans fosta iubita de gat și a tuns-o zero, in fața parinților sai Ultima „performanța” a acestui clan s-a…