Primaria Municipiului Focșani: Accesul cetațenilor Municipiului Focșani la echipamentele din zona de divertisment amenajata in Piața Unirii și in parcarea de la Casa de Cultura a Sindicatelor din Focșani se face in baza regulilor stabilite prin HCL Focșani nr. 421/29.11.2023. Am dorit astfel sa asiguram condițiile necesare incat un numar cat mai mare de locuitori