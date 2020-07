Stiri pe aceeasi tema

- Pacienții din alte județe, infectați cu COVID-19, nu vor mai putea fi internați in spitalele clujene, a anunțat prefectul județului Cluj – Mircea Abrudean. Oficialul a precizat ca unitațile medicale din Cluj trebuie sa fie disponibile pentru clujeni. Masura vine pe fondul creșterii numarului de infectari…

- Pana astazi, 24 iulie, in județul Mureș au fost confirmate 892 cazuri (ieri 885)de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 7 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. 892 confirmați-4 reconfirmați=888…

- Cele trei spitale din judetul Prahova care au tratat bolnavi infectati cu SARS-CoV-2 au primit de la Casa de Asigurari de Sanatate peste 9 milioane de euro, fonduri suplimentare pentru a acoperi cheltuielile de pandemie.

- Vlad Mixich, expert in politici de sanatate, analizeaza datele raportate de autoritati si considera ca evolutia COVID-19 din Romania este ingrijoratoare. "5% pozitivi astazi e un semn mai ingrijorator decat 5% pozitivi in aprilie", precizeaza Vlad Mixich. Vlad Mixich, expert in politici de sanatate,…

- La Spitalul "Dr. Victor Babes" sunt internati 304 pacienti confirmati cu virusul COVID-19, iar la Spitalul Colentina sunt in prezent 77 de pacienti testati pozitiv pentru noul coronavirus, a anuntat, sambata, Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB).ASSMB a precizat…

- Redeschiderea creșelor, gradinițelor și after-school-urilor, in contextul starii de alerta impusa de infecția cu virusul SARS-CoV-2, vine cu recomandari din partea specialiștilor in sanatate publica. Cei de la DSP Timiș avertizeaza ca momentul redeschiderii unitaților de invațamant preșcolar se suprapune…

- Inspectorii de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) vor declanșa ample acțiuni de control pentru verificarea masurilor instituite pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Sunt vizate mai multe domenii de activitate: sanatate, educație, munca, cultura, economic, transport, agricultura…

- De duminica pana luni nu s-a inregistrat niciun caz nou de Covid-19 in Timiș, iar la nivel național a scazut numarul de cazuri in același interval de timp, in ultimele 24 de ore fiind confirmate 165. S-au facut puțin peste 3.000 de teste in 24 de ore, dar ne apropiem de 10.000 de vindecați.