Focar de râie în Olanda. S-a dublat numărul de cazuri, în câteva săptămâni Serviciile de sanatate din Olanda sunt in alerta maxima și fac eforturi sa țina sub control un focar de scabie (raie in limbaj popular), dupa ce numarul cazurilor este in creștere de mai multe saptamani. La acest moment, numarul cazurilor de raie este deja de doua ori mai mare decat cel mai inalt varf de anul trecut, relateaza RTL Nieuws. In regiunea Groningen, de exemplu, numarul diagnosticelor de scabie s-a marit de la 36 la 100.000 de locuitori in urma cu trei saptamani la peste 66 la 100.000, saptamana trecuta. De asemenea, in regiunea Amsterdam, s-a ajuns de la 52 de cazuri la 100.000 locuitori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

