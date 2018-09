Focar de pneumonie, Italia: "Depunem eforturi intense"

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare investigheaza un focar de pneumonie in nordul Italiei, care ar fi putut fi cauzat de o sursa de apa contaminata, informeaza luni DPA. Cazurile de pneumonie au fost detectate intr-o zona situata la aproximativ 100-120 de kilometri est de Milano, care se intinde pana la 60 de kilometri…

- Autoritatile italiene au lansat o alerta sanitara pentru imprejurimile orasului Brescia, dupa ce saptamana aceasta s-au inregistrat peste 150 de cazuri de pneumonie in aceasta regiune din nordul peninsulei, informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Un nou cutremur de 5,7 pe Richter s-a inregistrat miercuri in Venezuela, in aceeasi regiune in care s-a produs marti seismul cu magnitudinea de 6,9, fara sa fie raportate deocamdata victime sau pagube materiale, informeaza Fundatia Venezueleana de Investigatii Seismologice (Funvisis), citata de EFE.…

- Daca nu vor lua si alte tari europene migranti blocati pe mare pe un vas al garzii de coasta italiene, atunci acestia vor fi returnati in Libia, a declarat duminica ministrul de interne ale Italiei, Matteo Salvini, adeptul unei linii dure fata de migratie, relateaza dpa. "Ori Europa decide sa…

- Matteo Salvini, ministrul de Interne din Italia, cere castrare chimica pentru un roman care a violat o barmanița mai multe ore. Barbatul in varsta de 34 de ani, cu antecedente penale, a fost arestat, joi la Milano. Salvini a distribuit pe contul sau de Twitter știrea referitoare la romanul care era…

- "Investigatia vizeaza un posibil comportament anticoncurential ce consta in adoptarea unei strategii coordonate intre aceste companii, prin limitarea si intreruperea aprovizionarii pietei romanesti cu imunoglobulina umana normala, de catre aceste companii, cu scopul eliminarii taxei clawback si obtinerii…

- Cele doua nave arboreaza „ilegal” steagul Olandei, conform autoritatilor italiene.Lifeline are 226 de migranti la bord, salvati de pe coasta Libiei. In paralel, ONU a anuntat ca 220 de migranti au murit inecati in aceeasi zona in ultimele zile si a cerut ca statele UE „sa actioneze de urgenta”.Ministrul…

- O operațiune de amploare a poliției din mai multe orașe italiene - Pavia, Piacenza, Milano, Brescia, Padova și Alexandria - a dus la destructurarea unei grupari infracționale foarte bine organizata, din care faceau parte inclusivi cetațeni moldoveni.