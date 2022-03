Stiri pe aceeasi tema

- In data de 18.03.2022, Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat prezenta virusului gripei aviare, la pasarile dintr o exploatatie comerciala din localitatea Branistea, comuna Oinacu din judetul Giurgiu.Ferma are un efectiv de aproximativ 33.000 de gaini ouatoare. Imediat, la…

- Mihai Ponea, vicepreședinte cu rang de secretar de stat la Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, a fost inlocuit cu Ioan Oleleu, fost director al DSVSA Cluj și vicepreședinte al CJ Cluj. Ambele decizii au fost publicate in Monitorul Oficial de joi, 17 martie. In…

- Medicii veterinari au identificat un focar de pesta porcina africana in cea mai mare ferma comerciala din judetul Sibiu, cea de la Avrig, unde sunt aproape 20.000 de porci, a declarat vineri, directorul executiv al DSVSA Sibiu, Serban Tichindelean. "In urma efectuarii analizei de laborator…

- Testele de laborator au confirmat aparitia scrapiei in doua exploatatii cu un total de aproximativ 750 de oi, din comuna Bocsig, judetul Arad, care au fost puse sub supraveghere inca de saptamana trecuta, cand au aparut suspiciunile de boala in urma simptomelor clinice la mai multe oi, potrivit Agerpres.…

- Ordinul de numire, semnat de premierul Nicolae Ciuca, a fost publicat miercuri seara, in Monitorul Oficial, odata numirea fostului vicepreședinte Alexandru Nicolae Bociu in funcția de președinte al institutiei. Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), are,…

- ANSVSA anunta, joi, numirea in functia de presedinte al institutiei, cu rang de secretar de stat, a lui Alexandru Nicolae Bociu. "In data de 09.02.2022, s-a publicat in Monitorul Oficial decizia privind numirea in functia de presedinte al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta…

- Noul președinte al Autoritații Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) este, incepand cu data de 9 februarie, Alexandru Nicolae Bociu, acesta fiind numit prin ordin al premierului Nicolae Ciuca. De altfel, el se ocupa de conducerea Autoritații inca de la finele lunii noiembrie…

- Fostul deputat PSD Danuț Pale este noul vicepreședinte al Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Aliemntelor din Romania. Medicul buzoian a fost numit pe postul lasat liber de Alexandru Bociu, avansat in funcția de președinte al ANSVSA. Potrivit agrointel.ro, Alexandru Bociu a…