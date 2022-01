Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta epidemiologica a confirmat un numar mare de infectari cu coronavirus in randul personalului medical și al pacienților de pe secțiile de chirurgie generala, medicina interna, cat și la farmacie, potrivit Digi24.In aceste condiții, s-a luat masura sistarii internarilor pana in 30 ianuarie, iar…

- Deși rar in randul lor, sindromul long COVID ii afecteaza și pe copii, spune medicul pediatru Mihai Craiu, de la Institutul pentru Sanatatea Mamei și Copilului, intr-o dezbatere organizata marți, 18 ianuarie, de organizația Salvați Copiii. „Acești copii care aparent trec prin boli mai puțin zgomotoase…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis condoleante familiei fetitei care si-a pierdut viata intr-un accident rutier, joi, in Bucuresti si a cerut ministrului de Interne sa se asigure ca ancheta privind stabilirea responsabilitatii se deruleaza rapid. “Am aflat cu tristete despre tragicul accident rutier…

- Hans Kluge, directorul pentru Regiunea Europa a Organizației Mondiale a Sanatații, avertizeaza ca, in ritmul actual de contaminare, majoritatea persoanelor care traiesc in aceasta zona ar putea fi afectate de varianta Omicron. Și asta in doar doua luni. ”In acest ritm, Institute for Health Metrics and…

- Aproximativ 20% dintre cazurilor de infectare cu noua varianta Omicron a virusului sunt in randul persoanelor care nu au calatorit in afara țarii și nici nu au un contact direct cu un caz confirmat, semn ca Romania a inceput sa aiba transmitere comunitara, a declarat vineri ministrul Sanatații, Alexandru…

- Rata de infectare in București a scazut marți la 0,85 la mie, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica. Este cea mai mica valoare din 31 august incoace. Incidența cazurilor COVID-19 in Capitala a scazut duminica sub 1 la mie. Cum a evoluat rata de infectare in București in ultima luna…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, spera ca masurile de relaxare anunțate de Alexandru Rafila (PSD), ministrul Sanatații, sa nu duca la creșterea numarului de cazuri Covid. „Cu tot respectul, eu nu sunt specialist nici in imunologie, nici in medicina. Domnul Rafila, domnul Arafat, domnul Andrei…

- Pana in 2023, in Romania ar trebui sa fie vaccinata peste 90% din populație, a anunțat marți secretarul de stat in ministerul Sanatații, Andrei Baciu. Obiectivele stabilite de Guvern Pe langa obiectivul general pe care il reprezinta continuarea vaccinarii populației in condiții de siguranța, autoritațile…