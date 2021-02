Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 32 de ani din Zlatna, infectata cu Covid-19, a MURIT la secția ATI a Spitalului Județean din Alba Iulia. Suferea de multipe afecțiuni O tanara de 32 de ani se numara printre decesele provocate de Covid-19, ea incetand din viața in data de 9 februarie, la secția de Terapie Intensiva a Spitalului…

- Sectia de Medicina Interna din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu a fost redeschisa de luni, 8 februarie, dupa ce a fost inchisa timp de o saptamana ca urmare a izbucnirii a unui focar de COVID-19

- Informația a fost confirmata pentru stiri-neamt.ro de managerul Spitalului Județean de Urgența din Piatra-Neamț.Din primele informații, este vorba de un asistent medical de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU),in varsta de 64 de ani, care ar fi fost vaccinat in jurul datei de 5 ianuarie, iar dupa mai…

- Municipiul Targu Jiu a intrat de duminica in scenariul verde. Numarul de cazuri de coronavirus este in continuare in scadere, atat la nivelul localitații cu cea mai multa populație, cat și la nivelul județului Gorj. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Gorj, in municipiul Targu Jiu se inregistra duminica…

- Ziarul Unirea Studenții la Medicina vor lucra ca asistenți medical in spitalele COVID. Arafat: Poate ca astfel va scadea numarul cazurilor Studenții la Medicina vor lucra pe posturi de asistent medical in spitalele suport COVID. Anunțul a fost facut duminica seara de șeful Departamentului pentru Situații…

- Un barbat din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce a parasit de trei ori pe durata unei zile Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU), unde era internat cu COVID-19, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…