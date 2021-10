La Spitalul de Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi a fost depistat un nou focar COVID-19. 27 de persoane au fost testate pozitiv cu virusul. Conform Directiei de Sanatate Publica Iasi, focarul de COVID-19 a fost depistat in sectia de Hemato-Oncologie a spitalului. Din cele 27 de persoane, 14 sunt pacienti si 13 insotitori. Dintre cei 14 copii confirmati pozitiv, cinci au fost externati la cererea parintilor, pe propria raspundere, fiind asimptomatici. Ceilalti pacientii pozitivi au fost izolati in spital si s-a dispus dezinfectia spatiilor sectiei. Șase paturi sunt ocupate in zona ATI…