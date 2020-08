Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Clinicii Medicale din Constanta unde este un focar de Covid-19, dupa ce noua angajati si un pacient au fost confirmati cu noul coronavirus, a transmis ca sunt inchise sectia de Chirurgie si Blocul operator. Ambulatoriul de specialitate si laboratorul de analize sunt, in continuare, functionale…

- Cea mai experimentata asistenta medicala de la sectia de Chirurgie a Spitalului Judetean Slatina a murit, luni dimineața, dupa ce a fost infectata cu noul coronavirus in sectia care a devenit focar de COVID-19, scrie Adevarul.Asistenta a fost confirmata pozitiv in urma testelor efectuate in focarul…

- Un medic rezident care face pregatire pe Secția de Terapie Intensiva de la Clinica de Chirurgie 1 a fost depistat cu coronavirus. ”La data de 26.07.2020 s-a confirmat ca un medic rezident, angajat al Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. Dr. Octavian Fodor din Cluj Napoca…

- Prefectura Suceava a transmis ca potrivit datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, astazi dimineata, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 3.653 de persoane declarate vindecate de noul coronavirus. De asemenea, la nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate…

- Doua cazuri noi de COVID-19 au fost internate in spital, in ultimele 24 de ore, iar alte sase persoane declarate vindecate au fost externate, a anuntat, miercuri, Prefectura Suceava. Potrivit sursei citate, din totalul celor 528 de pacienti internati in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, 111…

- Patru persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost internate in spital in ultimele 24 de ore, iar alte sapte au fost externate, a anuntat, vineri, Prefectura Suceava. Sursa citata a precizat ca, in prezent, in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava sunt internati 529 de pacienti, dintre care 101 diagnosticati…

- La Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti (SJU), desemnat centru de Terapie si Anestezie Intensiva (ATI) pentru cazurile critice si grave de pacienti infectati cu coronavirus, sunt internati bolnavi din sapte judete aflate in zona de Sud-Est a Romaniei. Citeste si: Focar de COVID-19 la Spitalul…

- Prefectura Dolj a anunțat ca, astazi, in județ sunt 333 de persoane confirmate cu COVID-19, iar 261 de pacienți s-aiu vindecat. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: 0 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu,0 de persoane se afla in carantina,3.035 de persoane au ieșit…