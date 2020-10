Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de COVID-19 a fost depistat la UM 01314, o unitate militara de tancuri din municipiul Galati, au anuntat, luni, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Galati. Potrivit sursei citate, 12 militari sunt infectati, iar alti 12 au fost plasati in izolare la domiciliu, iar primele cazuri…

- Un nou focar Covid a fost confirmat in spitalele din Prahova. De aceasta data, este vorba despre Spitalul Municipal Campina, care este, de la inceputul pandemiei, unitate suport pentru pacienții cu coronavirus.

- In Timiș au fost depistate, in ultimele 24 de ore, 61 de persoane cu Covid-19, numar identic cu cel al persoanelor confirmate ca infectate de joi pana vineri. Numarul de teste realizate in ultimele 24 de ore este insa cu aproape 500 mai mic fața de numarul de teste procesate de joi pana vineri.

- De joi pana vineri, in Timiș au fost depistate 36 de persoane cu Covid-19, cele mai multe in Timișoara – 21. Peste o suta de pacienți cu Covid-19 sunt internați in spitalele din Timiș. La Terapie Intensiva sunt internați 12 pacienți cu coronavirus.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca la nivelul tarii exista "cateva" cazuri de reinfectare cu noul coronavirus, care... The post Au aparut primele cazuri de reinfectare cu coronavirus. Se vorbeste despre „posibile tulpini noi” appeared first on Renasterea banateana .

- Un nou focar de coronavirus in Timiș. Cele mai noi cazuri au aparut la o fabrica de incaltaminte din Buzias, iar numarul focarelor crește la 8. Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis...

- Trei noi cazuri de coronavirus in Salicea, dupa primele trei cazuri depistate la inceputul saptamanii.”Din pacate, am fost sesizat cu privire la apariția unor trei cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19, in satul Salicea. Printre acestea se numara doua persoane in varsta și un copil. Cei…