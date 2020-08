Stiri pe aceeasi tema

- Din cei 220 de pacienți care au ajuns miercuri la Unitatea de Primiri Uregențe a Spitalului Sfantul Spiridon din Iași, 13 au fost diagnosticați cu COVID-19. O parte dintre ei au venit de la bun inceput cu simptome clare, simptome specifice – febra, tuse -, insa cei mai mulți au ajuns la urgența pentru…

- In plus, a fost inregistrat un deces. Ieri, Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Sfantul Spiridon a stabilit recordul in ceea ce priveste numarul de pacienti depistati cu infectia cu noul coronavirus. "Am avut cel mai mare numar de pacienti prezentati in urgenta confirmati pozitiv. Au fost 13-si…

- Un numar de 54 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate, in ultimele 24 de ore, in judetul Prahova, un nou focar fiind depistat la o fabrica din judet care a si fost inchisa. Potrivit buletinului de presa emis, vineri, de Prefectura Prahova, de la inceputul epidemiei si pana in prezent, la nivelul…

- Focar de COVID-19 la o fabrica din Prahova, unde 16 persoane au fost confirmate, vineri, cu coronavirus. Firma a fost inchisa 14 zile pentru dezinfecție, potrvit Observatorul Prahovean.Un nou focar de infectie cu noul coronavirus a fost depistat la o fabrica din județul Prahova, aici au fost testate…

- Focar de coronavirus in corul care susține rugaciunile si cantarile la sfintele Liturghii din Iasi, la Catedrala Catolica, transmise online si la televizor. Printre cei infectati de noul coronavirus sunt sase maicute si doi preoti, unul dintre ei fiind dirijorul corului iar celalalt organistul.

- Focar de coronavirus la Catedrala Romano Catolica din Iasi! 8 membri ai corului, intre care un preot, au fost depistati pozitiv cu virusul SARS-COV 2. Purtatorul de cuvant al Episcopiei Romano-Catolice de Iasi, Adrian Blajuta a declarat ca in total au fost testate 24 de persoane care faceau parte din…

- Douazeci și opt de cazuri de coronavirus au fost confirmate la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Este vorba despre 13 pacienți și 15 cadre medicale. Managerul spitalului, Lucian Eva, a precizat ca toate cadrele medicale diagnosticate revenisera din tura libera, dupa 14 zile in care ar fi urmat sa…

- Trei cadre medicale de la Spitalul de Copii "Sf Maria" au fost depistate pozitiv. Cele trei lucreaza la Clinica III Pediatrie, sectie care de ieri este inchisa - nu se externeaza si nu se interneaza. O ancheta epidemiologica este in desfasurare. Au fost recoltate 40 de probe, atat de la personal medical…