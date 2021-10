Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Badițoaia, fost concurent Chefi la cuțite in sezonul 9, s-a casatorit civil cu Lusiana Ana-Maria. Tanarul a postat fotografii pe Instagram din ziua cea mare, alaturi de cea care i-a devenit soție.

- Veste mare pentru fanii emisiunii „Chefi la cuțite”. Unul dintre cei mai apreciați foști concurenți, Alexandru Badițoaia, s-a casatorit civil cu aleasa inimii sale. Tanarul care a facut parte din echipa mov a show-ului culinar, pe Instagram, a facut publice primele imagini din ziua cea mare, pe care…

- Dupa o lunga perioada de inactivitate in mediul online, Narcisa Birjaru, caștigatoarea sezonului 9 de la Chefi la cuțite, a revenit pe contul sau de Instagram. Cum arata acum fosta concurenta care a caștigat premiul cel mare al competiției.

- Ionuț Belei a caștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 8 . Concurentul se bucura de atunci de un capital de notorietate, dupa apariția de la Antena 1. Pe plan profesional toate merg ca pe roate pentru el, insa nu și pe plan personal. A anunțat ca s-a desparțit de logodnica sa. Ionuț Belei și Sabina traiau…

- Maria Șandru, fosta concurenta de la Chefi la cuțite, sezonul 9, a nascut o fetița perfect sanatoasa. Aceasta a publicat pe pagina sa de Instagram prima imagine cu fetița alaturi de fratele și surioara mai mare.

- Gina Pistol este prezentatoare de televiziune, ea putand fi vazuta la emisiunea Chefi la cuțite. Dar ea a fost vazuta și in alte ipostaze, și anume, cu microfonul in mana, cantand. Gina Pistol se apuca de cantat? Aceasta a postat pe Instagram un clip video dintr-un restaurant in timp ce canta. Toți…

- Pe Gina Pistol toata lumea o știe de ani de zile de la televizor, insa niciodata telespectatorii nu au vazut-o intr-o astfel de ipostaza pe prezentatoarea de la Chefi la cuțite. Ea a postat pe Instagram un clip video dintr-un restaurant in timp ce canta.

- Rikito Watanabe de la Chefi la cuțite parca are parte de ghinion dupa ghinion. Fix inainte de filmari, fostul concurent al lui Sorin Bontea a avut parte de cel mai nefericit și nedorit incident, așa ca a decis sa le povesteasca totul fanilor, pe Instagram. Japonezul nu și-a putut stapani lacrimile și…