- ■ autospeciala este dotata cu echipamente care permit executarea in siguranta a misiunilor precum detectoare de metale, costum de protectie pentru personal casti si veste de protectie balistica Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Neamt are in dotare o noua autospeciala, destinata echipei pirotehnice…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata in localitatea Cuza Voda, judetul Constanta. Din primele informatii militarii intervin pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuinta. Interventia…

- Eveniment Accident rutier in localitatea Peretu / O femeie a fost transportata la spital martie 8, 2022 10:00 O femeie, in varsta de aproximativ 30 de ani, conștienta și cooperanta, dar cu diferite traumatisme, a fost trasnportata la spital pentru investigații amanunțite și ingrijiri de specialitate,…

- ■ acesta este bilantul pierderilor de vieti omenesti in incendiile care au avut loc pe parcursul anului 2021 ■ intr-unul dintre cazuri, victima a fost un copil de doar trei ani ■ Anul 2021 a fost negru in ce priveste numarul de vieti omenesti luate de foc. Conform raportului de activitate al Inspectoratului…

- ■ in ianuarie 2022, au avut loc 1.566 de interventii, ata insemnind ca alarma a sunat, in medie, de 50 de ore in fiecare zi ■ in prima luna a anului 2021, fusesera doar 849 de evenimente ■ au fost si glume proaste, salvatorii plecind la drum degeaba ■ Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Neamt […]…

- ■ valoarea amenzilor aplicate de pompieri anul trecut a depasit un milion de lei ■ au fost verificate spitale, camine de copii si de batrini, dar si unitati de cult sau unitati silvice ■ Printre atributiile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt se afla si verificarea unor obiective in ceea…

- UPDATEConform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", a ars o magazie de lemne de aproximativ 10mp. Nu au fost inregistrate victime. Stirea initialaInspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat duminica, 23 ianuarie, sa intervina in judetul Constanta.Potrivit…

- Un puternic incendiu a izbucnit, miercuri, la o terasa acoperita cu stuf, dezafectata, amplasata pe plaja Modern din Constanta, pe o suprafata de aproximativ 200 de metri patrati. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", Razvan Parconie,…