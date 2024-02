Stiri pe aceeasi tema

- O explozie care s-a produs in capitala Keniei, Nairobi, a ucis cel puțin trei persoane și a ranit aproape 300, potrivit BBC . Un camion care transporta gaz a explodat in districtul Embakasi in jurul orei 23:30 (20:30 GMT), „aprinzand o minge uriașa de foc”, a declarat un purtator de cuvant al guvernului.…

- Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) isi va reduce probabil estimarile privind cresterea comertului cu marfuri pentru 2023 si 2024, din cauza unei economii globale mai putin dinamice si a impactului potential al perturbarilor transportului prin Canalul Suez, a declarat economistul sau sef, citat…

- declara unul dintre tinerii specialiști ai companiei, inginerul Vlad Rusu Stam, periodic, de vorba cu o parte dintre salariații Chimcomplex Borzești despre apartenența la aceasta mare familie care a lansat revigorarea industriei chimice in Romania. Astazi, cu inginerul Vlad Rusu. Grupul industrial Chimcomplex,…

- CEO-ul Boeing, Dave Calhoun, a vorbit marți despre explozia de saptamana trecuta a unui panou in aer, de la un avion Alaska Airlines, recunoscand ca producatorul de avioane a facut o greșeala și spunand personalului ca va colabora cu autoritațile de reglementare pentru a se asigura ca „nu se va mai…

- Japonia si-a inasprit protocoalele de control al traficului aerian, dupa coliziunea care a avut loc pe principalul aeroport din Tokyo, in urma careia cinci persoane au murit, a anunțat miercuri guvernul, transmite Reuters. Conform noilor reglementari, un membru al personalului trebuie sa urmareasca…

- Rusia a lovit Ucraina cu rachete care nu au fost produse pe teritoriul rus, au afirmat vineri responsabili ucraineni, confirmand astfel acuzatii formulate anterior de Washington, conform carora Moscova ar fi folosit rachete nord-coreene, informeaza Reuters si AFP.

- Cel puțin patru oameni au murit și 42 au fost raniți dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in Indonezia, potrivit Reuters. Accidentul feroviar a avut loc in provincia Java de Vest. Cei patru morți erau membri ai echipajului, a declarat Ibrahim Tompo, purtator de cuvint al poliției din provincia Java de…

- Explozie la o uzina din estul Indoneziei: Mai mulți morti si zeci de ranitiCel putin 12 persoane au murit si alte 39 au fost ranite intr-o explozie survenita duminica intr-o uzina pentru prelucrarea nichelului finantata de China in estul Indoneziei, a anuntat un responsabil al complexului industrial…