Stiri pe aceeasi tema

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN sustine sectorul agricol si in 2023 prin garantarea creditelor acordate beneficiarilor de subventii europene si nationale, a anuntat, miercuri, FNGCIMM."Parteneriatul dintre Fondul National de Garantare a Creditelor…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a demarat eliberarea de adeverințe pentru solicitanții schemei de ajutor de stat in sectorul creșterii animalelor, reglementata de HG nr.1179/2014, aferenta perioadei 1 ianuarie – 30 iunie 2023, care intenționeaza sa acceseze credite in vederea…

- MILIOANE de euro pentru fermieri: Cum ajuta APIA sectorul cresterii animalelor MILIOANE de euro pentru fermieri: Cum ajuta APIA sectorul cresterii animalelor Aproape 16 milioane de lei de la stat vor ajunge la romani in perioada urmatoare, prin intermediul APIA. Agentia de Plati si Interventie pentru…

- Aproximativ 26.000 de fermieri harghiteni sunt asteptati sa depuna cereri la Agentia de Plati si Interventii in Agricultura (APIA) pentru acordarea de subventii de la Uniunea Europeana, termenul limita fiind 15 mai. Directorul APIA Harghita, Haschi Andras, a declarat ca fermierii din judet sunt ajutati,…

- Instituția Prefectului-Județul Buzau și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) vor deschide primul eveniment din seria „Soluții de finanțare garantata pentru dezvoltarea antreprenoriatului și a comunitaților locale romanești”, pe care FNGCIMM iși…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potențialii beneficiari ca pana la data de 23 martie 2023 inclusiv, Centrele APIA primesc cereri de solicitare pentru schema de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul bovin, in anul 2022 in contextul…

- IMPORTANT… Agenția de Plați și Intervenții in Agricultura (APIA) anunța debutul campaniei de depunere a Cererilor de Plata pentru anul in curs, campanie ce se va desfașura in perioada 01 martie – 15 mai. Cererile vor putea fi depuse doar prin accesarea aplicației IPA-online, fara sa mai fie necesara…

- Tot mai frecvent, in mass media se raporteaza, ca o mare realizare a unor organisme (bine retribuite), plata catre „fermieri” a unor insemnate sume de bani, de ordinul miliardelor de euro, de proveniența europeana și din bugetul statului. Ultimul raport, al unei agenții – APIA – Agenția de Plați și…