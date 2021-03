Fondul Național de Garantare (FNGCIMM) a anunțat ca a acordat, in 2020, 16.102 garanții, pentru credite de circa 3,6 miliarde de lei pentru programele Prima Casa și Noua Casa, continuator al programului Prima Casa, operașional din partea a doua anului 2020. Prin Noua Casa, au fost acordate 7.882 garanții, in valoare de 999,3 milioane lei, ce susțin finanțari de 1,95 miliarde de lei. Programul are un plafon total de garantare alocat in anul 2021 de 1,5 miliarde lei. „In anul 2020 am acordat un numar total de 92.241 garanții, cu o valoare de garantare de 20,7 milioane de lei, ceea ce reprezinta…