- FMI: Cresterea economiei Germaniei va ramane modesta in viitorul apropiat.Economia Germaniei a aratat rezilienta in ultimul an, datorita raspunsului politic solid si a iernii blande, dar cresterea economiei va ramane modesta in viitorul apropiat, se arata intr-un raport publicat marti de Fondul Monetar…

- Google intentioneaza sa faca motorul sau de cautare ”mai vizual, mai atractiv, mai personal si mai uman”, cu accent pe servirea tinerilor la nivel global, a relatat sambata Wall Street Journal, citand documente, transmite Reuters.Miscarea vine pe masura ce aplicatiile de inteligenta artificiala (AI)…

- Deținuții incarcerați de ani de zile in centrul de detenție american Guantanamo Bay din Cuba prezinta semne de „imbatranire accelerata”, a declarat Patrick Hamilton, un inalt oficial al Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR), potrivit Reuters.

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu spune ca orice lucru care ar duce la o anumita simplificare, atata vreme cat respecta legea, este binevenit,. El afirma ca are „semne de intrebare ca ar fi constituționala” comasarea alegerilor de anul viitor.„In acest moment, eu am semne de intrebare ca…

- Cosmin Achim a fost dat afara de la Petrolul, dupa ce ar fi pariat, sume importante, chiar in meciurile in care a ajutat, in colaborare cu membrii unui clan interlop. Cazul este anchetat de Comisia Integritate a FRF, iar noua partide sunt analizate. Cosmin Achim, anchetat pentru ca ar fi pariat in meciurile…

- Miliardarul Elon Musk a acuzat duminica mass-media de rasism impotriva albilor si asiaticilor, dupa ce ziarele americane au renuntat la un autor de caricaturi care a facut comentarii rasiste despre americanii de culoare, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O initiativa din partea presedintiei indiene a Grupului celor 20 (G20) de a reglementa criptomonedele a fost sustinuta sambata atat de Fondul Monetar International, cat si de Statele Unite, in timp ce sefii financiari ai blocului au incheiat discutiile de doua zile, transmite Reuters. Fii…

- Politia si procurorii anunta despre un dosar de evaziune fiscala de circa 800 de milioane lei. Potrivit oamenilor legii, timp de trei ani, mai multe companii ar fi obtinut ilegal scutiri de impozite pentru folosirea alcoolului etilic in procesul de producere a dezinfectantilor