Stiri pe aceeasi tema

- Primul adjunct al directorului general al FMI, Geoffrey Okamoto, a declarat sambata ca apar semne de redresare mai puternica a economiei mondiale, dar a avertizat ca se mentin inca riscuri semnificative, inclusiv aparitia unor mutatii ale noului coronavirus, transmite Reuters . Okamoto a spus ca la…

- Numarul doi din Fondul Monetar Internațional a indicat sambata ca exista semne emergente ale unei redresari economice globale mai puternice, dar a avertizat ca raman riscuri semnificative, inclusiv mutațiile suferite de coronavirus, relateaza Reuters potrivit mediafax. Geoffrey Okamoto, First…

- Numarul doi din Fondul Monetar Internațional a indicat sambata ca exista semne emergente ale unei redresari economice globale mai puternice, dar a avertizat ca raman riscuri semnificative, inclusiv mutațiile suferite de coronavirus, relateaza Reuters, citata de Mediafax.

- China a aprobat alte doua vaccinuri anti-Covid. Cele doua seruri produse de oamenii de știința din China vor putea fi in curand folosite in cadrul campaniei de imunizare in masa a populației. Conform The Guardian, Administratia nationala a produselor medicale din China a anuntat ca ele doua vaccinuri…

- Liderii G7, grupul celor șapte țari industrializate care controleaza aproape jumatate din economia lumii, au discutat vineri despre reconstruirea economiilor lovite de pandemia de COVID-19, prin liber schimb, și despre contracararea politicilor „neorientate spre piața” ale Chinei, relateaza Reuters.

- Presedintele american Joe Biden a atentionat ca rivalitatea intre SUA si China va lua forma unei „competitii extreme”, asigurand totodata ca vrea sa evite „un conflict” intre primele doua puteri mondiale, informeaza Reuters. Presedintele american a explicat ca nu a discutat deocamdata cu omologul sau…

- Sefa Fondului Monetar International (FMI), Kristalina Georgieva, a spus, luni, ca institutia financiara internationala are nevoie de mai multe resurse pentru a ajuta tarile puternic indatorate, ea facand referire la incertitudini ridicate pentru economia globala si decalajul tot mai mare intre statele…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana nu au incheiat deocamdata negocierile pentru acordul comercial post-Brexit, discuțiile pe aceasta tema fiind continuate luni. „Marea Britanie si Uniunea Europeana vor continua luni discutiile pentru acordul comercial post-Brexit, dar negocierile raman dificile”, a…