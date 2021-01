Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, a declarat luni ca perspectivele economiei mondiale raman foarte incerte din cauza pandemiei de coronavirus, adaugand ca odata cu cresterea decalajelor dintre tarile bogate si cele sarace, FMI este nevoit sa gaseasca noi resurse,…

- Sefa Fondului Monetar International (FMI), Kristalina Georgieva, a spus ca institutia financiara internationala are nevoie de mai multe resurse pentru a ajuta tarile puternic indatorate, ceea ce ar putea reduce decalajul tot mai mare intre statele bogate si cele sarace, transmite Reuters.

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii afirma ca acordurile pe care țarile bogate le incheie cu producatorii de vaccinuri lasa țarile sarace fara posibilitatea de a-și vaccina populația. Tedros Adhanom Ghebreyesus cere tarilor si producatorilor sa nu mai faca tranzactii bilaterale.

- Directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, a anuntat miercuri ca se asteapta ca programul privind inghetarea platilor aferente serviciului datoriei catre FMI a celor mai sarace tari din lume sa fie extins pana la finalul lui 2021, transmite Reuters. Kristalina…

- Tarile bogate au cumparat doze de vaccin anti-Covid cat sa isi vaccineze de trei ori populatia in 2021, in timp ce in tarile sarace ajung doze doar pentru 10% din populatie, anunța MEDIAFAX. Oamenii din tarile mai sarace ar putea sa nu aiba acces la un vaccin sigur si eficient impotriva Covid-19…

- O organizație neguvernamentala avertizeaza ca noua din zece oameni nu vor avea acces la vaccinul antiCovid in 70 de țari sarace, pentru ca majoritatea dozelor care vor fi produse in perioada urmatoare au fost deja cumparate de țarile occidentale. Miercuri, potrivit datelor publicate pe platforma worldometeres.info,…