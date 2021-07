Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International va estima la finele acestei luni ca ritmul de crestere a economiei mondiale in 2021 va fi de aproximativ 6%, la fel ca in prognozele din luna aprilie, dar vor fi unele tari care vor creste mai rapid si altele mai lent, a declarat miercuri directorul general al FMI, Kristalina…

- OPEC a anticipat joi ca cererea mondiala de petrol va crestere astfel incat va atinge nivelul anterior pandemiei de Covid-19 in 2022, sustinuta de cresterea din Statele Unite, China si India, transmite Reuters, citat de news.ro Potrivit raportului lunar al OPEC, cererea de petrol va creste…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a imbunatatit, marti, prognozele de crestere pentru cele 37 de tari care formeaza zona sa de activitate, apreciind ca revenirea economica a luat avant chiar daca turismul si investitiile straine directe se confrunta in continuare cu probleme,…

- Landul german Bavaria discuta cu Intel construirea unei megafabrici de cipuri, pentru a reduce deficitul de semiconductori existent la nivel mondial, care afecteaza puternic industria automobilelor, transmite Reuters. In ultimele luni, producatorul american de semiconductori a cautat subventii…

- Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) si-a mentinut estimarile privind redresarea solida a cererii de titei in acest an, condusa de China si SUA, desi a avertizat cu privire la incertitudinile privind evolutia pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters. Cererea va…

- Criza economica provocata de pandemia de COVID-19 are efecte de lunga durata. Specialistii Bancii Mondiale sustin ca procesul de redresare a economiei Republicii Moldova va fi lent, iar cresterea PIB-ul se va mentine sub nivelul de 4 la suta si in urmatorii ani.

- Procesul de vaccinare le ofera o raza de speranța experților de la ONU, privind evoluția economiei mondiale in al doilea an pandemic. Cu toate ca prognozele au fost pesimiste, studiile și rezultatele primului trimetru au aratata ca totuși creșterea economiei mondiale ar putea sa ajunga pana la 5,4%…

- Creșterea populației chineze in ultimul deceniu a scazut la cel mai mic nivel din rapoartele oficiale care dateaza din 1950, alimentand presiunile asupra Beijngului de a intensifica stimulentele pentru cupluri sa faca mai mulți copii și astfel sa fie evitat declinul, relateaza Reuters.