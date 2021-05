Stiri pe aceeasi tema

- O echipa a Fondului Monetar International va efectua, in perioada 10 – 28 mai, evaluarea anuala a economiei romanesti. Condusa de seful misiunii FMI pentru Romania, Jan Kees Martijn, “echipa va discuta cu autoritatile romane despre politicile si evolutiile economice. Vor fi realizate intalniri virtuale…

- O echipa a Fondului Monetar International, condusa de seful misiunii FMI pentru Romania, Jan Kees Martijn, va vizita in mod virtual Bucurestiul, in perioada 10 - 28 mai, pentru analiza anuala a economiei romanesti, cunoscuta sub denumirea de Consultare pe Articolul IV. "Echipa FMI va discuta…

- O echipa a Fondului Monetar International, condusa de seful misiunii FMI pentru Romania, Jan Kees Martijn, va vizita in mod virtual Bucurestiul, in perioada 10 - 28 mai, pentru analiza anuala a economiei romanesti, cunoscuta sub denumirea de Consultare pe Articolul IV, relateaza agerpres. "Echipa…

- O echipa a Fondului Monetar International, condusa de seful misiunii FMI pentru Romania, Jan Kees Martijn, va vizita in mod virtual Bucurestiul, in perioada 10 - 28 mai, pentru analiza anuala a economiei romanesti, cunoscuta sub denumirea de Consultare pe Articolul IV, a anuntat vineri reprezentantul…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, atras atenția ca sub actuala guvernare PNL-USRPLUS-UDMR, nici un eurocent de la UE nu va ajunge in economia romaneasca. Ioan Stan a spus ca rezultatul aroganței PNL-USRPLUS-UDMR este zero fonduri europene, el adaugand ca actuala putere a refuzat in mod…

- Salariul mediu brut este in scadere abrupta dupa primele doua luni ale anului 2021! Creșterea economica invocata de premierul Cițu este, de fapt, doar pe hartie, afirma deputatul de Argeș al PSD Simona Bucura-Oprescu, președinte al Comisiei pentru Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului din…

- Deputata PSD de Vrancea Elena Stoica a participat, saptamana trecuta, la intalnirea dintre reprezentanții exportatorilor din Romania și ministrul Economiei, antreprenoriatului și turismului, Claudiu-Iulius-Gavril Nasui, pe tema anularii participarii IMM-urilor la targurile internaționale de promovare…

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador a declarat ca proiectul bugetului de stat pe anul 2021, adoptat de Parlament, așaza economia romaneasca pe principii liberale, investiții, reforme și creștere economica.Angelica Fador a facut referire la cheltuielile de investiții prevazute in bugetul de stat…