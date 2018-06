Avansul creditelor neperformante si practicile de creditare ale IFN-urilor sunt principalele vulnerabilitati cu care se confrunta sectorul financiar romanesc, se arata intr-un raport elaborat de expertii Fondului Monetar International in cadrul Programului de evaluare a sectorului financiar. Oficialii Fondului recomanda masuri rapide pentru a raspunde acestor riscuri si a consolida stabilitatea financiara, confirmand faptul ca BNR are in vedere sa limiteze gradul de indatorare pentru creditele ipotecare, așa cum HotNews a scris luni. . Vezi aici Raportul integral al Fondului Monetar .