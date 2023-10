Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International a inrautatit estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, arata cel mai nou raport ”World Economic Outlook”, publicat marti, 10 octombrie, de institutia financiara internationala. Economia romaneasca va incetini, de la un avans de 4,7% in 2022, pana la 2,2%…

- Romania vrea sa cumpere Portul Internațional Liber Giurgiulești, a declarat premierul roman, Marcel Ciolacu, in cadrul unui interviu la Digi24. Potrivit oficialului, ministrul roman al Transporturilor a purtat discuții cu Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și actualmente se așteapta…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a inrautatit estimarile privind evolutia economiei romanesti in 2023 si in 2024, potrivit unui raport publicat miercuri de institutia financiara internationala. Conform celor mai recente prognoze ale BERD, PIB-ul Romaniei ar urma sa inregistreze…

- Balanta de plati, cea mai larga masura a comertului cu bunuri si servicii al unei tari, a fost de 674 de milioane de dolari in iunie, fiind primul excedent din octombrie 2021, potrivit datelor bancii centrale de vineri. Turismul a inregistrat un flux net de 4,2 miliarde de dolari, a spus banca. Turcia…

- Creșterea investițiilor in noi proiecte SRE, investiții in rețele, promovarea stocarii in toate modurile adecvate, utilizarea noilor tehnologii și cadre instituționale puternice care vor sprijini tranziția energetica, constituie principalele axe ale noii strategii elaborate de Banca Europeana pentru…