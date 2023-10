Vin informații ingrijoratoare de la delegația Fondului Monetar Internațional, care a analizat pachetul de masuri asumate de guvern in Parlament, pentru a crește veniturile la buget. Membrii delegației FMI s-au intalnit astazi cu parlamentarii din comisiile de Buget-Finanțe. Cei de la FMI au aratat care sunt problemele din economia și din finanțele romanești, in acest moment. Ei au spus ca acea creștere economica pe care guvernul și-a bazat bugetul nu a fost cea anunțata la inceputul anului, ci a fost una mult mai scazuta in jur de 2,2 – 2,3 la suta. Insa bugetul a fost fundamentat pe o creștere…