‘Flurona’ sau ‘gripovid’ a fost raportată deja. Primul caz a apărut în Israel. Detalii de ultimă oră In plina creștere a numarului de infectari cu covid, medicii din Israel au mai venit cu o veste extrem de proasta. Israelul a inregistrat primul caz de un amestec rar de doua boli, gripa și coronavirus, denumit „flurona”. Rapoartele locale au precizat ca pacientul era o tanara femeie insarcinata. Femeia se afla in spital, deși […] The post ‘Flurona’ sau ‘gripovid’ a fost raportata deja. Primul caz a aparut in Israel. Detalii de ultima ora appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

