- Israelul a raportat oficial primul caz din lume de „Flurona” – infectarea simultana cu COVID-19 si virusul gripal. Este vorba despre o femeie nevaccinata, care a nascut recent, noteaza Digi24. Dubla infectie, supranumita „flurona”, a fost descoperita la o femeie care abia nascuse la Centrul Medical…

- Flurona, așa cum a fost nemumita bizara combinație, este, practic, un amestec periculos de coronavirus și gripa. Tanara a fost nevaccinata, iar rezultatele de la spital au depistat coprezența atat a gripei, cat și a agenților patogeni specifici Covid-19, relateaza Express .Presa locala din Israel a…

- Dubla infectare, botezata „Flurona”, a fost identificata pentru prima data la o femeie care a nascut in aceasta saptamana la Centrul Medical Rabin din Petah Tikva. Potrivit medicilor, tanara mama, care nu este vaccinata impotriva niciunui agent patogen, se simte bine și a fost externata, a informat…

- Israelul va administra a patra de vaccin impotriva COVID pacientilor cu sistemul imunitar slabit, a anuntat joi Nachman Ash, director general in ministerul sanatatii, relateaza Reuters, citat de Agerpres . Masura a fost luata intrucat, printre altele, imunitatea poate fi compromisa de tratamentele pentru…

- "Purtarea mastii sanitare redevine obligatorie in exterior", au anuntat reprezentantii Guvernului spaniol intr-un comunicat.Textul nu precizeaza data la care va intra in vigoare aceasta masura, insa o sedinta extraordinara a Consiliului de Ministri a fost convocata joi pentru a aproba acest decret,…

- China a anuntat joi ca atins un total de 100.000 de bolnavi de covid-19 de la inceputul pandemiei, la doi ani dupa aparitia noului coronavirus in centrul tarii, relateaza AFP. In afara de focare sporadice, China a reusit sa limiteze raspandirea noului coronavirus pe teritoriul chinez inca din primavara…

- Un vas de croaziera cu aproape 300 de pasageri nu a avut acces in portul Puerto Madryn, in sudul Argentinei, iar pasagerilor li s-a ordonat izolarea, marti, dupa ce la bord a fost depistat un caz de COVID-19, pe fondul temerilor legate de noua varianta Omicron, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Numarul cazurilor de coronavirus a crescut in Europa pentru a cincea saptamana consecutiv, devenind singura regiune a lumii in care COVID-19 este inca in creștere, a raportat miercuri Organizația Mondiala a Sanatații. In raportul sau saptamanal despre pandemie, agenția de sanatate a ONU a declarat ca…