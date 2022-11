Stiri pe aceeasi tema

- Un avion NATO care survola spatiul aerian polonez a urmarit traiectoria rachetei ce a explodat pe teritoriul Poloniei marti, ucigand doua persoane, a relatat miercuri CNN, care citeaza ca sursa un responsabil militar al Aliantei Nord-Atlantice neidentificat, potrivit EFE. „Informatiile serviciilor secrete…

- Rusia neaga ca rachetele cazute in Polonia i-ar aparține. Ministerul rus al Apararii se apara și contrazice declarațiile oficialilor polonezi. „Declarațiile presei poloneze și ale oficialilor cu privire la caderea rachetelor „rusești” in zona Przewodow sunt o provocare deliberata”, a precizat ministerul…

- Generalul american in retragere Ben Hodges anunța, printr-un mesaj publicat duminica, pe Twitter, ca ”HIMARS va trage curand din Herson”, apoi ”incepe eliberarea Crimeei”: ”HIMARS va trage in curand din Herson. Apropierea de Crimeea este in raza de acțiune. Acest lucru va degrada apararea ruseasca in…

- Un birou de recrutare din Sankt Petersburg a emis un decret de mobilizare pe numele unui marinar rus care se afla la bordul navei-amiral Moskva, care s-a scufundat in Marea Neagra in aprilie. Deși este dat disparut de atunci, el este pasibil de dosar penal daca nu se prezinta, potrivit documentelor…

- Rusia este pregatita sa furnizeze pana la 500.000 de tone de cereale țarilor sarace in urmatoarele patru luni, cu ajutorul Turciei, a anunțat sambata ministrul rus al agriculturii, Dmitri Patrușev, citat de agenția de stat TASS, potrivit Reuters . Moscova susținuse vineri ca doar 3% din alimentele exportate…

- Autoritațile ruse au anunțat sambata ca isi suspenda participarea la acordul intermediat de ONU ce asigura continuarea exporturilor de produse agricole din porturile ucrainene, dupa atacul cu drone asupra navelor din Crimeea, transmite Reuters. „Avand in vedere actul terorist efectuat de regimul de…

- Forțele pro-ruse au facut progrese tactice spre centrul orașului Bahmut din regiunea Donețk, a declarat Ministerul britanic al Apararii in actualizarea zilnica a informațiilor, potrivit Sky News . „Au fost puține, daca nu chiar niciuna, alte așezari cucerite de forțele regulate rusești sau separatiste…

- Fortele ucrainene au recucerit doua orase din sudul regiunii Herson, respectiv Davidiv Brid si Velika Oleksandrivka, a anuntat, marti, Ministerul ucrainean al Apararii, relateaza CNN, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…