Stiri pe aceeasi tema

- La numai 24 de ani, Florinel Coman a decis sa faca marele pas și și-a cerut in casatorie iubita. Fotbalistul a pus la cale o cerere in casatorie fastuoasa la Castelul Cantacuzino, intr-un cadru de basm. Ioana Timofeciuc a etalat deja inelul de logodna pe care i l-a oferit sportivul.

- Un restaurant din Kiev se pregatește pentru un eventual deces al președintelui rus Vladimir Putin și a anunțat ca va oferi șampanie gratuita tuturor clienților daca acest lucru se va intampla, scrie Obozrevatel.Reprezentanții restaurantului au anunțat acest lucru pe pagina lor de Instagram. Un poster…

- FCSB - FC Argeș | Ca in curtea școlii, Joao Miguel (28 de ani, fundaș central) a comis un penalty in minutul 6. Lovitura de la 11 metri a fost fructificata de Florin Tanase. Totul a pornit de la un aut al roș-albaștrilor. Ovidiu Popescu a repus in careu, pana la Florinel Coman, iar „șeptarul” gazdelor…

- Brie Larson, protagonista din „Captain Marvel”, se alatura distribuției „Fast&Furious”. Anunțul a fost facut chiar de protagonistul seriei, Vin Diesel. Diesel și Larson au dat marea veste pe rețelele sociale. Ambii au impartașit pe Instagram același selfie in care rad in hohote, semn ca intre ei s-a…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, numarul unu mondial, a promis, duminica, un ajutor financiar fostului jucator ucrainean Sergiy Stakhovsky, care s-a alaturat trupelor ucrainene pentru a lupta impotriva armatei rusa. Fostul nr. 31 mondial, Sergiy Stakhovsky, cunoscut pentru ca l-a invins pe Roger…

- Anamaria Prodan a avut o prima reacție pentru fanatik.ro dupa ce ieri, in spațiul public, s-a zvonit ca s-a logodit. Impresara a aparut cu un inel de logodna, unul prețios, cu diamante, și de aici au pornit suspiciunile. In urma cu aproximativ o zi, Anamaria Prodan a postat pe pagina ei de Instagram…

- Peste noapte, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a lansat o invazie in Ucraina. Vedeta lui Manchester City, Oleksandr Zinchenko a avut cuvinte dure la adresa lui Putin, dupa declanșarea ofensivei impotriva Ucrainei. Jucatorul de 25 de ani a intrat pe Instagram joi, de data aceasta pentru a-l acuza…

- Fundasul stanga ucrainean al echipei Manchester City, Oleksandr Zincenko, ii doreste moartea lui Vladimir Putin, intr-o postare stearsa de pe Instagram, dupa ce Rusia a atacat Ucraina la primele ore ale diminetii de joi, informeaza mirror.co.uk, citat de news.ro.Oleksandr Zincenko a scris…