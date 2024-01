Florinel Coman (25 de ani), vedeta celor de la FCSB, nu concepe sa joace pe alt post decat cel de extrema stanga, in ciuda dorinței patronului Gigi Becali de a evolua ca atacant central. Florinel Coman a facut o prima parte a sezonului excelenta. „Șeptarul” de la FCSB a reușit 10 goluri și 9 pase decisive in toate competițiile pana in acest moment. ...