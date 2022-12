Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, respinge afirmatiile privind livrarea de arme catre Ucraina, precizand ca la institutia pe care o conduce nu exista contracte in derulare pentru echipamente sau munitie produse in Romania. „Sunt afirmatii ale unor oficiali de care eu nu am cunostinta. Ceea ce pot…

- Punctele de trecere a frontierei cu Romania si Ungaria au fost inchise, in contextul in care țara se confrunta cu pene de curent dupa bombardamentele masive lansate miercuri de forțele ruse, a anunțat joi Serviciul de Stat al Frontierelor din Ucraina. Potrivit SEF, trei posturi de control de la frontierele…

- Ministerul Afacerilor Externe, prima reactie dupa ce Vladimir Putin a acuzat Romania ca doreste teritorii ale Ucrainei: „O incalcare grava și brutala a principiilor de drept internațional”. Mai multe detalii, in articolul de mai jos. MAE reacționeaza dupa ce Vladimir Putin a spus ca Romania vrea teritorii…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, s-a intalnit, joi, cu Ambasadorului Ucrainei in Romania, Igor Prokopchuk, caruia i-a promis ajutorul pentru reconstructia tarii, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina, a avut astazi o intrevedere cu ambasador Ucrainei in Romania, E.S. domnul Ihor Prokopchuk, in care a reconfirmat sprijinul umanitar al Romaniei pentru populația afectata de varsarea de sange și de distrugerile…