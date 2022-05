Stiri pe aceeasi tema

- ”Tara noastra si-a indeplinit toate obiectivele din Planul National de Redresare și Reziliența asumat alaturi de Comisia Europeana”, spune Florin Spataru, ministrul Economiei. Florin Spataru precizeaza ca, in ceea ce privește componenta de reforme, anumite jaloane vor trebui rediscutate in perioada…

- Romania a indeplinit toate obiectivele de etapa din PNRR Foto: ec.europa.eu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România si-a îndeplinit toate obiectivele de etapa din Planul National de Redresare si Rezilienta pe care si le-a asumat împreuna cu Comisia Europeana,…

- In contextul invaziei Rusiei lui Vladimir Putin in Ucraina, ar urma sa apara o noua fabrica in țara noastra. Dezvaluirea a fost facuta, pentru BUGETUL.RO, de catre Florin Spataru, ministrul Economiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Florin Spataru, ministrul Economiei, a discutat in cursul zilei de vineri, la Praid, referitor la posibilitatea stocarii gazelor naturale in golurile miniere, proiect pe care il considera important avand in vedere contextul actual și care ar asigura Romaniei capacitatea de stocare necesara. „Avem in…

- Compania multinaționala de logistica DP World, care are sediul in Dubai,va veni in Romania, conform ministrului Economiei, Florin Spataru, dupa o intalnire pa care a avut-o cu șeful gigantului, Abdulla Bin Damithan, o personalitate in lumea de business din Emiratele Arabe Unite si din intreaga lume.…

- Romania continua sa se confrunte cu o criza economica creata de conflictul militar dintre Ucraina si Republica Rusa, care s-a adaugat peste o presiune deja resimtita de industrie din cauza cresterii preturilor la energie, a declarat vineri ministrul Economiei, Florin Spataru.

- Premierul Ciuca a convocat joi dimineața o intalnire cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Economiei, Florin Spataru, ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, președintele ANPC, președintele Consiliul Concurenței și președintele ANAF. Transmite ca nu va permite niciunei companii sa speculeze momentele…

- Ministrul economiei vrea un avion suta la suta romanesc. Florin Spataru a declarat ca vrea sa aduca la masa toti jucatorii din industria aeronautica pentru a pune la punct acest proiect de țara. Avionul produs in Romania ar urma sa fie utilizat și la nivel mondial.