- Cel mai cunoscut cantareț de manele din Romania, Florin Salam, a dezmințit pe Facebook, sambata seara, ca a murit. Postarea a venit dupa ce site-ul de știri al PRO TV a anunțat decesul sau. Stirileprotv.ro a publicat in jurul orei 20.00 informația ca Salam a murit. Ulterior, știrea a fost preluata și…

- UPDATE. Pe pagina de Facebook a manelistului a aparut urmatoarea postare: Știrea inițiala: Conform surselor Știrilor Pro TV, Florin Salam a decedat din cauza consumului de droguri. Florin Salam a lasat in urma o soție și cinci copii. Trei dintre aceștia, doua fetițe, Rania și Jacqueline și un baiețel,…

- Manelistul Florin Salam, unul dintre cei mai faimoși cantareți din Romania, nu a murit, deși cei de la Stirileprotv.ro au transmis acest lucru, sambata searam la 20:44.Conform surselor Știrilor Pro TV, ”Florin Salam a decedat din cauza consumului de droguri”. Televiziunea a șters intre timp știrea…

