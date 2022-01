Stiri pe aceeasi tema

- Costin Rusu și partenera sa de viața se completeaza perfect oriunde merg, iar imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau drept dovada. Prințișorul de la Tartașești și soția au avut ceva treaba in oraș, dar au mers impreuna.

- Angajații din infrastructurile critice vor fi obligați sa se testeze saptamanal SAU sa poarte doar maști de tip FFP 2 SAU sa lucreze in ture. Așadar, angajații acestor instituții vor fi obligați sa se supuna uneia dintre aceste trei masuri. Care sunt infrastructurile criticeSectorul EnergeticTehnologia…

- Barbatul de 44 de ani din Sebeș, care in seara zile de 30 decembrie 2021, a incercat sa-si ucida, cu un cuțit, sotia si fiica a primit mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile. Printr-o decizie a Judecatoriei Sebes, M. H. avea interdictie sa se apropie de sotie si cei trei copii…

- Un pamantean ambițios a refuzat 35 de milioane de dolari pentru o zi de munca: ”Am vorbit cu soția și am zis ca nu merita!” Un pamantean ambițios a refuzat 35 de milioane de dolari pentru o zi de munca: ”Am vorbit cu soția și am zis ca nu merita!” Actorul si regizorul George Clooney a declarat, intr-un…

- Mihai Petre și Elwira au caștigat marele premiu de la „Asia Express” , dupa ce s-au luptat in marea finala cu Emi și Cuza. Dansatorul și soția sa au spus ce vor face cu banii pe care i-au caștigat in emisiune. Au luptat cu toate armele pentru a ieși invingatori. Inca de la prima ediție a emisiunii,…

- E oficial! Edy de Romania este indragostit lulea de partenera sa de viața. Oricat ar incerca celebrul milionar sa stea departe de luminile reflectoarelor, paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins din nou. Iata unde și-a dus Edy de Romania soția, dupa…

- Daca pe Marius Șumudica il știe mai toata lumea, soția sa nu apare prea des in lumina reflectoarelor, insa noroc cu paparazzii Spynews.ro. Aceștia au surprins-o pe Liliana nu oricum, ci la spalatorie, iar ce-i drept, partenera acestuia atrage toate privirile.

- Valentina Pelinel a fost surprinsa recent, mergand in carje, iar acum, soția lui Cristi Borcea a facut primele declarații despre ce s-a intamplat. Problemele au aparut la 8 ani dupa ce vedeta a suferit un accident la ski. „Sunt foarte ok. Am avut o operație de ligament incrucișat anterior și sunt cu…