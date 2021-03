Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Mosteanu afirma, referindu-se la protestul de la metrou, ca ”toata povestea are legatura cu faptul ca dupa 20 de ani, ministrul Drula si conducerea noua a Metrorexului au taiat accesul domnului Radoi la banii publici, banii nostri, ai tuturor, pentru ca este absolut imoral ca un lider de sindicat…

- O petitie pentru ca Octav Bjoza sa fie repus in functia in subsecretar de stat din care a fost demis prin decizia prim-ministrului a fost lansta miercuri, De asemenea, semnatarii mai cer ca prim-ministrul Florin Citu sa-i prezinte scuze lui Bjoza, precum si celor pe care i-a ofensat prin gestul sau.…

- Emil Boc, liderul Asociației Municipiilor din Romania, se arata revoltat de modul in care Guvernul condus de Florin Cițu a ales sa repartizeze banii. Și nemulțumirea lui Emil Boc nu este doar impotriva lui Cațu, ci și impotriva lui Barna sau Orban. „Cei din Asociaților Municipiilor din Romania…

- Primul ministru, Florin Citu, a declarat ca Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care sa se poata face plata salariilor minerilor din Valea Jiului pe o perioada de trei luni. Intre timp, Termocentrala de la Mintia a fost oprita din lipsa de carbune, iar din cauza ca scolile nu mai sunt…

- Liderul de sindicat a precizat insa, pentru Realitatea PLUS, ca proporția este diferita, iar Metrorex ar incasa 40% din venituri de la spațiile comerciale și 53% din publicitate.Afacerile au inceput insa cu mult inainte, in 1994, cand Uniunea Sindicatelor Libere din Metrou și-a facut firma, Sindomet…

- Parlamentarul afirma ca prin aceste taieri sunt incalcate promisiunile facute in campania electorala Guvernul Citu intentioneaza sa taie voucherele de vacanta in 2021, in proiectul Legii bugetului pe anul acesta Premierul a declarat la inceputul acestei saptamani ca sporurile bugetarilor nu vor fi taiate…

- Guvernul austriac a anuntat duminica prelungirea lockdown-ului impotriva COVID-19 pana la 8 februarie, relateaza Reuters, preluat de Agerpres. Sectorul restaurantelor si cel al turismului nu se vor putea deschide in februarie. Austria este la al treilea lockdown. Premierul a spus ca protestele publice…

- Deputatul PNL Florin Roman afirma ca decizia destituirii lui Laurentiu Cazan de la conducerea IJJ Prahova a fost luata la finele anului trecut de ministrul de Interne, Lucian Bode, si premierul Florin Citu, insa nu a fost facuta publica din ratiuni ce tin de regulile din MAI. "Am inteles…