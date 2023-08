Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo realizeaza primul transfer al verii! „Cainii roșii” il transfera pe Hakim Abdallah (25 de ani), atacant care a evoluat la Virton, formație care la finalul sezonului trecut a retrogradat din liga a doua in liga a treia belgiana. Din informațiile Gazetei Sporturilor, Hakim Abdallah va semna un…

- Chindia Targoviște a retrogradat in Liga 2, urmand-o pe CS Mioveni, care a picat inaintea ei. UTA și Campionii FC Argeș au jucat barajul de menținere in SuperLiga cu Gloria Buzau și Dinamo, dar formația piteșteana a cazut și ea in liga secunda. A cedat in fața ”cainilor”, pe cand clubul aradean a reușit…

- Dupa doar un sezon in Liga a 2-a, Dinamo a reușit sa revina in Superliga, Ovidiu Burca, antrenorul echipei, este conștient de provocarile care ii stau in fața și ințelege necesitatea de a acționa rapid. Tehnicianul așteapta cu nerabdare deblocarea transferurilor și intarirea lotului pentru a se pregati…

- Mijlocașul celor de la Dinamo, Neluț Roșu (29 de ani), a anunțat ca va ramane la gruparea din „Ștefan cel Mare” și in sezonul urmator. Fotbalistul „cainilor roșii” a spus ca ințelegerea lui cu Dinamo s-a prelungit automat, dupa ce alb-roșii au promovat in Superliga dupa o pauza de un sezon. ...

- Daca cei de la FCSB și-au facut calculele și eventualele caștiguri din Derby-urile de Romania cu Dinamo, singurul club care a salutat revenirea roș-albilor in SuperLiga a fost Rapid București. Giuleștenii, alaturi de cei de la Petrolul Ploiești, au fost singurii care au felicitat Farul Constanța pentru…

- FC Argeș - Dinamo 4-2, 5-8 la general » „Cainii” au revenit in Superliga și au declanșat fiesta in vestiar. Elevii lui Burca au dat drumul la muzica, au dansat pe manele, s-au imbrațișat și au fredonat melodia lui Costel Biju, „Ce femeie”. Ulterior, „cainii” au trecut și la „clasice” și au inceput sa…

- Dinamo revine in Liga 1, grație succesului din tur, 6-1, și o trimite pe FC Argeș in al doilea eșalon. FC Argeș a invins-o pe Dinamo, scor 4-2, in manșa secunda a barajului de promovare/menținere in Superliga, dar, datorita victoriei din tur, 6-1, „cainii” revin in Liga 1 dupa un an. Source

- Dinamo a zdrobit-o pe FC Argeș, scor 6-1, in manșa tur a barajului pentru promovarea/menținerea in Liga 1. Ovidiu Burca, antrenorul „cainilor”, indeamna la calm inaintea partidei decisive. Ovidiu Burca a preluat-o pe Dinamo intr-o situație disperata. „Cainii” erau departe de play-off, nu aveau bani…