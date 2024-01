Stiri pe aceeasi tema

- Marco Fossati, 31 de ani, a povestit suporterilor lui U Cluj care sunt obiectivele sale și ale echipei in ediția de primavara. Italianul a relatat pe cine prefera dintre fotbaliștii Adrian Mutu și Cristi Chivu. Marco Fossati a sosit la U Cluj la finalul lunii septembrie. ...

- Adrian Mutu (45 de ani), antrenor liber de contract, nu exclude o eventuala colaborare cu Ioan Varga, la CFR Cluj. Adrian Mutu și Ioan Varga, finanțatorul lui CFR Cluj, au o relație buna. Liber de contract dupa demiterea de la Nefchi Baku, „Briliantul” ar accepta o eventuala provocare venita din Gruia.…

- Rachid Bouhenna (32 de ani) a semnat cu Poli Iași și a revenit in Superliga. El a evoluat in Romania pentru Sepsi Sfantu Gheorghe, CFR Cluj și FCSB. Fundașul algerian a explicat motivul pentru care a ales sa revina in Romania. El era liber de contract dupa ce a evoluat in Grecia, la Ionikos, in sezonul…

- CFR Cluj este pe locul secund in Superliga, cu 36 de puncte adunate dupa 21 de etape. In schimb, scaunul de lider este ocupat de rivalii de la FCSB, cu 44 de puncte.Cu doar trei zile inainte de Craciun, Nelu Varga face anunțul momentului despre antrenorul lui CFR Cluj.„Domnul Mandorlini iși va continua…

- Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, anunța ca va mai credita clubul din Gruia cu 2,5 milioane de euro pana la sfarșitul anului, astfel incat acesta sa achite datoriile stringente. CFR Cluj se afla in continuare sub monitorizarea UEFA, la fel ca alte 10 cluburi europene, din cauza problemelor financiare…

- Universitatea Craiova și CFR Cluj se intalnesc sambata, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-o partida contand pentru etapa a 18-a din Superliga. Vezi oferta Superbet pentru meciul cu CFR Cluj! Disputa din Banie va fi arbitrata de Adrian Cojocaru (Galați). Acesta va fi ajutat la cele…

- Patronul celor de la CFR Cluj, Ioan Varga, contesta deciziile luate de VAR in Superliga. Sambata seara, CFR Cluj a remizat in Copou cu Poli Iași, scor 3-3, in runda cu numarul 16 din Liga 1. „Feroviarii” puteau da lovitura in minutul 70, prin Daniel Birligea, dar golul atacantului ardelenilor a fost…

- Andrea Mandorlini (63 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, admite ca a fost bagat in ședința de președintele Cristian Balaj (52 de ani). Eșecul suferit cu Hermannstadt, scor 0-1, a zdruncinat lucrurile in Gruia. CFR Cluj a ratat șansa de a incheia turul sezonului regular pe prima poziție, iar maniera…