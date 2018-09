Florin Pirlea, Gemini Solutions, despre educatie, noua generatie de antreprenori si succes

Stiri pe aceeasi tema

- Summitul de la București va reprezenta oportunitatea politica de a valida liniile directoare strategice care stau la baza dezvoltarii viitoare a Inițiativei celor Trei Mari. Astfel, aceasta platforma politica flexibila are ca prim obiectiv dezvoltarea economica a statelor din regiunea Europei Centrale…

- Cea de-a V-a intalnire Internationala a Tinerilor Ortodocsi din toata lumea are loc anul acesta la Sibiu. Este un eveniment cu caracter national si international organizat de Arhiepiscopia Sibiului si reuneste in frumoasa cetate transilvana un numar de peste 3.000 de tineri cu varsta cuprinsa intre…

- David Schlaefer, sef adjunct al misiunii diplomatice a Ambasadei SUA la Bucuresti, a transmis un mesaj miercuri, la prezentarea casei solare EFdeN Signature, in care a precizat ca Parteneriatul strategic dintre Statele Unite ale Americii si Romania este unul "foarte robust", cele doua state colaborand…

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a inregistrat o coborare de 21 de locuri in clasamentul mondial al Asociatiei profesioniste de tenis feminin (WTA). Dupa ce in luna ianuarie a intrat, in premiera, intre cele mai valoroase 100 de jucatoare ale lumii, sportiva din Sinaia a avut…

- Direcția Naționala Anticorupție a facut precizari cu privire la intalnirea dintre șeful interimar Jurma și ambasadorul SUA, Hans Klemm. Potrivit DNA, intalnirea a avut drept scop prezentarea noului atașat al FBI in Romania. Direcția Naționala Anticorupție a facut precizari cu privire la intalnirea dintre…

- Dan Balan (39 de ani) nu poate sa stea departe de Romania! Stabilit in Statele Unite ale Americii, la New York, indragitul cantaret a revenit, recent, in Bucuresti. Paparazii Spynews.ro au imagini exclusive cu vizita secreta a artistului.

- Sambata, 7 iulie, de la ora 11, Complexul Studențesc TEI din București va gazdui a doua ediția a evenimentului Baseball Festival in care se vor confrunta naționalele de baseball ale Romaniei, Moldovei, Bulgariei și ​o selectionata a Statelor Unite ale Americii​,​ reprezentata de militarii staționați…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, in contrazice pe presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si afirma ca cele patru criterii ale Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) pe justitie nu au fost modificate. Tariceanu afirmase, prin intermediul unui comunicat,…