Florin Piersic: Îmi e frică de moarte! La varsta de 86 de ani, Florin Piersic inca joaca in spectacole, atat la noi, cat si in strainatate. Cu cateva zile inainte de Craciun, acesta și-a dezvaluit cea mai mare teama asa, anume cea de moarte. ”Eu vreau sa mai traiesc putin! Niciodata nu am spus cum spun alții… Mie imi e frica de moarte! Nu pot sa iți explic de ce Am vazut-o de mic, dar poate ca atunci… Știi ce ma ingrijoreaza? Faptul ca mulți, aproape toți cei pe care i-am avut foarte aproape de sufletul meu, de mintea mea nu mai sunt. Mi-au fost foarte dragi. Eu toata copilaria mea am trait-o la Cluj. Acolo eram cei care eram aleși… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

