- Rapid și-a luat "adio" de la Horațiu Moldovan! Fostul portar al formației din "Giulești" a semnat, in cursul zilei de, miercuri, 24 ianuarie 2024, un contract pe trei ani și jumatate cu Atletico Madrid, dupa care a fost prezentat de gruparea spaniola. Iata care a fost primul lcuru pe care l-a facut…

- Horațiu Moldovan este in mod oficial jucatorul celor de la Atletico Madrid, gruparea de pe Wanda Metropolitano prezentandu-l pe portarul titular al naționalei Romaniei in cursul zilei de miercuri.

- Dupa Ionuț Radu, in Premier League, și Horațiu Moldovan va fi la un club din Top 5 Europa. Aparent, o știre excelenta, dar nici el nu va apara la Atletico, la fel ca Radu la Bournemouth. Cei doi portari ai naționalei care au jucat in preliminarii risca sa ajunga la Euro fara meciuri la echipele de club.…

- Invitat la GSP Live, Daniel Pancu (46 de ani), selecționerul Romaniei U21, a vorbit despre plecarea iminenta a lui Horațiu Moldovan (25) de la Rapid. Dorit și de Betis, portarul ar fi mai aproape acum de Atletico Madrid. Se pare ca Atletico Madrid, locul 5 in La Liga, intenționeaza sa achite clauza…

- Cele mai importante informații despre meciurile stranierilor din acest weekend sunt in liveblog-ul GSP. Program sambata Rayo Vallecano (Andrei Rațiu) - Barcelona, ora 15:00Gaziantep (Șumudica, Draguș, Nița, Maxim) - Ankaragucu (Moruțan), ora 15:00Parma (Man, Mihaila) - Modena, ora 15:00Konyaspor (Cicaldau)…

- Horațiu Moldovan (25 de ani), portarul titular al Rapidului și al naționalei Romaniei, ar fi dorit cu insistența de Dinamo Zagreb, campioana Croației. Recomandat de evoluțiile de la Rapid, din precedentul sezon, portarul Horațiu Moldovan a profitat din plin de problemele pe care le-au avut Florin…

- Edi Iordanescu a anunțat lotul naționalei Romaniei pentru ultime doua meciuri din preliminariile EURO 2024. “Tricolorii” vor intalni Israel, partida care urmeaza sa se dispute pe 18 noiembrie, de la 21:45, respectiv Elveția, duel care se va juca pe 21 noiembrie, de la 21:45. PORTARI Horațiu MOLDOVAN (FC…

- Al treilea meci al lui Ionuț Radu la Bournemouth, unul pe luna, a fost prima sa apariție in Premier League, 2-1 cu Burnley. Managerul Andoni Iraola l-a imbrațișat la sfarșit, iar goalkeeperul a postat: „Dormim bine diseara”. Va ramane in poarta și miercuri (21:45), cu Liverpool, in Cupa Ligii. Imprumutat…