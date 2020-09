Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de Prințul William a fost Rupert Finch, un avocat. Dupa scurta relație, soarta a facut ca ducesa de Cambridge sa aiba ochi de atunci incolo numai pentru ducele ei. Fostul iubit al lui Kate Middleton este foarte chipeș Pe cand Kate și William erau studenți și colegi la Universitatea St. Andrew’s,…

- Interlopul bucureștean care, acum doi ani, l-a bagat in faliment pe fostul iubit al Vicai Blochina, dupa ce a trișat la barbut și i-a luat toți banii, ar fi fost de fața la asasinarea lui Emi Pian. Acesta ar fi fost deja audiat de polițiști.

- Andi Vasluianu și Laura Fierascu sunt impreuna de mai mulți ani și au impreuna doi copii, pe Maia și Toma. De- alungul timpului, actorul a fost discret cu viața personala și și-a ținut familia departe de ochii curioșilor. Acum, acesta scoate le iveala amanunte mai puțin știute din casnicia lui.Intr-un…

- Criminalul barbatului in varsta de 84 de ani le-a povestit anchetatorilor ce s-a intamplat in momentul comiterii faptei. Barbatul le-a spus oamenilor legii ca se cunoștea cu victima și ca i-a cerut bani. Barbatul, bolnav de cancer, avea nevoie de bani pentru un tratament. Cand victima i-a…

- Ies la iveala noi detalii legate de barbatul gasit carbonizat intr-o casa din Resita. Procurorii au stabilit ca victima a fost batuta cu bestialitate de doi adolescenti, dar si de un copil de 12 ani, potrivit Ziarului InfoCs.”S-a stabilit faptul ca persoana vatamata a fost batuta initial la adresa din…

- Florin Marin, in varsta de 27 de ani, din Romania, a declarat ca "a meritat" banii dupa ce fostul preot, Philip Clements a murit singur intr-un spital din București, la varsta de 81 de ani. Florin trebuie sa primeasca acum o asigurare de viața și 10.000 de lire sterline pentru a acoperi inmormantarea…

- Este posibil ca fostul caștigator al lui Wimbledon, Nastase, in varsta de 73 de ani, sa fi fost casatorit de patru ori inainte, spun cei de la The Sun intr-un articol in care vorbesc despre varsta acestuia și cea a mai tinerei lui soții. Ce diferența de varsta este, de fapt, intre Ilie Nastase și […]…