Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Sector 1 Florin Manole a afirmat ca primarul Clotilde Armand „e obligata sa revina din concediu” si sa isi faca treaba respectand legea, dupa ce starea de alerta nu a fost prelungita in sector. Acesta cere consilierilor PNL și PMP sa voteze o comisie care sa verifice de ce s-au platit…

- Prefectul Capitalei: Nu se prelungește Starea de alerta din sectorul 1 Instituția Prefectului Municipiului București. Foto: Razvan Stancu. Nu se impune prelungirea starii de alrta în sectorul 1 al Capitalei, spune prefectul Alin Stoica. Știre în curs de actualizare. …

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus ca va discuta cu juriștii pentru a-i face plangere penala prefectului Capitalei. Social-democrații vor sa vada in ce calitate prelungește starea de alerta in Sectorul 1, „provocata de primarul in funcție”. Intrebat, duminica seara, la Romania TV, despre situația…

- Presedintele interimar al PSD Sector 1, Florin Manole, anunta ca partidul ataca in instanta si cere suspendarea starii de alerta. Potrivit presedintelui interimar de filiala, lupta dintre primarul de sector si operatorul de salubritate „afecteaza interesele cetatenilor si este dusa cu incompetenta si…

- Presedintele interimar al PSD Sector 1, Florin Manole, anunta ca partidul ataca in instanta si cere suspendarea starii de alerta. Potrivit presedintelui interimar de filiala, lupta dintre primarul de sector si operatorul de salubritate „afecteaza interesele cetatenilor si este dusa cu incompetenta si…

- Președintele interimar al PSD Sector 1, Florin Manole, anunța faptul ca social-democrații vor contesta in instanța impunerea starii de alerta in Sectorul 1 și vor cere suspendarea actului emis de prefectul Capitalei. ”Partidul Social Democrat Sector 1 ataca in instanța și cere suspendarea…

- Alin Stoica a explicat cu ce difera situația de acum privind impunerea starii de alerta in Sectorul 1 cu situația din iunie cand a refuzata impunerea starii de alerta. ”In momentul 7 iunie a fost o solicitare de stare de alerta pentru ca nu se ridicau deșeurile menajere, cele produse in gospodarii.…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, joi, ca, pana la finalul zilei va anunța daca Sectorul 1 intra in stare de alerta. Alin Stoica a spus ca se face o analiza despre criza gunoaielor din Sectorul 1. Analiza urmeaza sa fie terminata pana la finalul zilei de joi. „S-au schimbat lucrurile, atunci…